Bakırköy-Kayaşehir metro hattında arıza: Geçici olarak kapatıldı

Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonu teknik arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "Araçlar Molla Gürani istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir." denildi.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 20:39

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Metro İstanbul, Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonunun, teknik arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığını açıkladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı Molla Gürani istasyonu teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Molla Gürani istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir." denildi.

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