Yaşam

Bakırköy-Kayaşehir metro hattında arıza: Geçici olarak kapatıldı

Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonu teknik arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldı. Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada "Araçlar Molla Gürani istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir." denildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Bakırköy-Kayaşehir metro hattında arıza: Geçici olarak kapatıldı

Metro İstanbul, Bakırköy-Kayaşehir metro hattının Molla Gürani istasyonunun, teknik arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatıldığını açıkladı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı Molla Gürani istasyonu teknik bir arıza nedeniyle geçici olarak işletmeye kapatılmıştır. Araçlar Molla Gürani istasyonunda durmayarak seferine devam etmektedir." denildi.

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