Diyarbakır'da yangın: Kırtasiye dükkanında hasar oluştu

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kırtasiye dükkanında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yetine çok sayıda ekip sevk edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken kırtasiyede hasar oluştu.

Giriş Tarihi: 18.05.2025 19:47

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bir kırtasiye dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi Karanfil 7. Cadde üzerinde bulunan bir kırtasiye dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, dükkanda maddi hasar oluştu.

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