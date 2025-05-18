Usta oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Giriş Tarihi: 18.05.2025 22:21

Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin , kaldırımdan aşağı indiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Çevre sakinlerinin olayı görerek 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalça kemiğinin kırıldığı öğrenilen usta oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

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Mekin, çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, hayati tehlikesi bulunmayan Mekin'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.