Usta oyuncu Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Türk sinemasının usta oyuncusu Ahmet Mekin, kaldırımda indiği sırada dengesini kaybederek düştü. Mekin'in düştüğünü gören çevre sakinleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza sonrasında hastaneye kaldırılan ünlü oyuncunun kalça kemiğinin kırıldığı öğrenildi.
Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin, kaldırımdan aşağı indiği sırada dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Çevre sakinlerinin olayı görerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kalça kemiğinin kırıldığı öğrenilen usta oyuncunun hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.
Mekin, çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerde, hayati tehlikesi bulunmayan Mekin'in kalça kemiğinin kırıldığı belirlendi.
Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da Ahmet Mekin'i hastanede ziyaret etti.