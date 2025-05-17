Uşak’ta ahır yangını: 54 kuzu telef oldu

Uşak’ın Ulubey ilçesinde çıkan ahır yangınında 54 kuzu hayatını kaybetti. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:43

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Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Avgan köyünde Mehmet Bayar'a ait ahırda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm ahırı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, 54 kuzu telef oldu.

Avgan köyünde meydana gelen olayda, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, hızla yayılıp ahırı tamamen kapladı. Yangını fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ancak ahırda bulunan 54 kuzunun yangında telef olduğu öğrenildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını açıkladı.

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