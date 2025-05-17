Hatay’da motosikletle kadınları taciz eden şahıs tutuklandı

Arsuz ilçesinde motosikletinin plakasını bantlayarak üç kadına cinsel saldırıda bulunan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı ve tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:39

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde, kullandığı motosikletin plakasını bantlayarak kadınları taciz eden şahıs polis tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arsuz'un Karaağaç, Konarlı ve Şarkonak mahallelerinde kask takarak kimliğini gizleyen E.S., motosikletinin plakasını bantlayıp, üç kadına cinsel saldırıda bulundu. Taciz olaylarının ardından bölgedeki güvenlik güçleri harekete geçti.

Polis ekipleri yaptığı teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelinin E.S. olduğunu belirledi ve kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen E.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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