Marmaris’te turistleri gasp eden 3 kişi tutuklandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde iki Danimarkalı turisti darp ederek elektronik sigaralarını gasp eden üç şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:47

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Marmaris'te motosikletle yaklaşan üç kişi, iki Danimarkalı turisti darp ederek yaklaşık 800 TL değerindeki elektronik sigaralarını zorla aldı. Polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Olay, Marmaris'in Tepe Mahallesi 39. Sokak'ta 15 Mayıs 2025 gecesi saat 00.10 sıralarında gerçekleşti. Danimarka uyruklu N.H.B.W. ve M.B.W. adlı turistler yürürken yanlarına motosikletli üç kişi yanaştı. Şüpheliler, elektronik sigaralarını istedi. Turistlerin vermek istememesi üzerine saldırganlar, onları darp etti ve elektronik sigarayı zorla alarak olay yerinden kaçtı.

Turistlerin ihbarı üzerine Marmaris Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede H.E.F., B.G. ve F.K. adlı şüpheliler belirlendi. H.E.F. ve F.K. aynı gün Beldibi Mahallesi'nde, B.G. ise ertesi gün yakalandı. H.E.F. ve B.G.'nin suça sürüklenen çocuk (SSÇ) oldukları tespit edilerek Çocuk Büro Amirliği işlemleri yapıldı.

Şüpheliler, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi ve Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı, bölgedeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle gelen üç şüphelinin turistleri darp edip gasp ettiği ve turistlerin kaçışları yer aldı.

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