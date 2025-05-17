Sivas’ta tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Sivas’ın İmranlı ilçesinde tır ve pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, pikap sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 03:40

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile pikap kafa kafaya çarpıştı. Kazada pikap sürücüsü yaşamını yitirirken, tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın İmranlı ilçesi Kanlıarmut Geçidi'nde meydana geldi. F.A. (32) idaresindeki 58 ADT 297 plakalı tır ile M.Y. (51) yönetimindeki 61 AEC 578 plakalı pikap henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede pikap sürücüsü M.Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tır sürücüsü F.A. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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