Bursa’da define ararken göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan dört kişiden biri, 30 metrelik çukurda meydana gelen göçükte can verdi. Olay yerinde çok sayıda patlayıcı madde ve iş makineleri ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 03:32

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Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda meydana gelen olayda, kaçak define arayan dört kişiden biri göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Olay yerinde patlayıcı maddeler ve iş makineleri bulunurken, üç kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (52), E.U. (29), M.S. (40) ve İbrahim Ayyıldız isimli dört kişi, Elmalı Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda kaçak kazı yapmak üzere bir araya geldi. Define aramak amacıyla bölgeye iş makineleriyle gelen şahıslar, yaklaşık 30 metre derinliğinde bir çukur açtı.

Kazı sırasında İbrahim Ayyıldız çukura indiği sırada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Ayyıldız'ı kurtarmaya çalışan arkadaşları durumu hemen 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde İbrahim Ayyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayyıldız'ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan A.Ç., E.U. ve M.S. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olay yerinde bulunan iş makineleri ve çok sayıda patlayıcı madde de muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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