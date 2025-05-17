Ankara’da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 03:45

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Bolu yolu üzerinde otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nallıhan-Bolu yolunda seyir halindeki otomobil ile karşı yönden gelen kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelerde, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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