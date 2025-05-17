Kocaeli’de şarj edilen akü patladı! Ev kullanılamaz hale geldi

Kocaeli Derince’de evde şarj edilen motosiklet aküsü patlayarak yangına neden oldu. Patlama sonucu evde maddi hasar oluşurken, çevredeki araçlarda da zarar meydana geldi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:51

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Derince ilçesinde bir evde şarj edilen motosiklet aküsünün patlamasıyla yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle ev kullanılamaz hale gelirken, cam kırıkları çevredeki araçlara zarar verdi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Olay, Derince İstiklal Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4. katında gerçekleşti. Tekin C., motosikletine ait aküyü evde şarja taktı. Evde kimsenin bulunmadığı sırada, akü şarj olurken aniden büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı, evin camları kırılarak çevreye yayıldı.

Cam parçalarının savrulması sonucu apartmanın önünde park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu. Patlamanın şiddetinden dolayı apartman sakinleri deprem olduğunu zannederek panik halinde dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını hızla kontrol altına alıp söndürdü. Olayda yaralanan olmazken, ev büyük oranda zarar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri patlamayla ilgili inceleme başlattı

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