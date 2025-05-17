Kütahya’da otomobil yayaya çarptı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kütahya’nın Emet ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 59 yaşındaki Bekir Gül, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 04:43

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Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya yaşamını yitirdi. Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışırken seyir halindeki otomobil 59 yaşındaki Bekir Gül'e çarptı.

Yusuf Kavgacı idaresindeki 43 NL 888 plakalı otomobil, Emet ilçesi Hisarcık Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi yakınlarında karşıya geçmekte olan Bekir Gül'e çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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