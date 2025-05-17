İzmir’de eğlence mekanı işletmecisine silahlı saldırı! 1 yaralı

İzmir Konak’ta husumetlileri tarafından tabancayla vurulan eğlence mekanı işletmecisi N.A., karın ve kasık bölgesinden yaralandı. Şüpheliler polis tarafından yakalandı, N.A.’nın hayati tehlikesi bulunmuyor.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 04:46

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İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan silahlı saldırıda, eğlence mekanı işletmecisi N.A. husumetlileri tarafından vuruldu. Olay sonrası kaçmaya çalışan iki şüpheli polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yaralının sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

Olay, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Cumbalı Sokak'ta gece saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eğlence mekanı işletmecisi N.A. ile husumetli olduğu belirtilen R.V. ve M.T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine husumetliler, N.A.'yı tabancayla karın ve kasık bölgesinden vurdu. Kanlar içinde yere yığılan N.A.'nın yardımına bölgede devriye gezen polis ekipleri koştu.

Polis, silah sesleri üzerine olay yerine gelerek kaçan şüphelileri takibe aldı. Bir kafeye sığınan R.V. ve M.T.A. kısa sürede yakalandı. R.V.'nin üzerinde 24 santimetrelik bir bıçak, M.T.A.'nın ise tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.

Yaralı N.A., sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, N.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığını açıkladı.

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