Çorum’da köy yangını: 3 ev kullanılamaz hale geldi

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde çıkan yangında 3 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 04:38

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Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan Hacıhalil köyünde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek 3 evi etkisi altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, evler kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Hacıhalil köyünde ahşap bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikte bulunan iki eve daha sıçradı. Yangını fark eden köy sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, üç evin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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