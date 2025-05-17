Kocaeli’de genel güvenliği tehlikeye sokan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde genel güvenliği kasten tehlikeye sokan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 03:49

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Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 Mayıs'ta meydana gelen olayda, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işlediği belirlenen 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Mayıs tarihinde Derince ilçesi Deniz Mahallesi Kanarya Sokak'ta "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçları işlendi. Olayın ardından durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheliler E.K., H.S. ve K.S. dün gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.K. ve K.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, H.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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