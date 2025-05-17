Ankara’da dere yatağında cinayet! Bir kişi bıçaklanarak öldürüldü

Ankara’nın Çankaya ilçesinde bir kişi dere yatağında bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 03:53

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Mürsel Uluç Mahallesi'nde dere yatağında bir kişinin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, hayatını kaybeden şahsın Haydar Çakmak (40) olduğunu tespit etti.

Edinilen bilgilere göre, Mürsel Uluç Mahallesi'nde bulunan dere yatağından gelen tartışma seslerini duyan vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, bir kişinin vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin 40 yaşındaki Haydar Çakmak olduğu tespit edildi. Çakmak'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Çakmak'ın her gün işine giderken dere yatağını yaya olarak kullandığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatarak, katil zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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