Kadıköy’deki zincirleme kaza kask kamerasında

İstanbul Kadıköy’de kontrolden çıkan bir otomobilin, önündeki araca çarptığı anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:04

Paylaş



ABONE OL

Kadıköy'de İstanbul Çevre Yolu Uzunçayır istikametinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki bir otomobilin kontrolünü kaybederek önündeki araca çarpma anı saniye saniye görüntülendi. Kaza, o sırada yol üzerinde bulunan bir motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Çevre Yolu Uzunçayır yönünde ilerleyen bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kontrolünü kaybederek aynı yönde seyreden başka bir otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Araçlar, bariyerlere çarptıktan sonra bir süre daha sürüklenerek durabildi.

Kaza anı, aynı yönde ilerleyen bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çarpışma, savrulma anları ve çevredeki diğer sürücülerin panik anları yer aldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN