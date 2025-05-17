Bursa’da berber dükkanına silahlı saldırı: Çırak yaşamını yitirdi!

Osmangazi’de maskeli bir şahıs, berber dükkanında çalışan 21 yaşındaki Suriye uyruklu çırağı silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan şüpheli, karakola giderek teslim oldu.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 04:55

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kimliği belirsiz maskeli bir kişi, berber dükkanına girerek 21 yaşındaki çırak Ali Elhalifa'ya silahla ateş açtı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli ise olaydan sonra polise giderek teslim oldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi 2. Kanal Caddesi'nde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği tespit edilemeyen maskeli bir şahıs, dükkâna girerek Suriye uyruklu 21 yaşındaki berber çırağı Ali Elhalifa'ya silahla ateş etti.

Saldırının ardından ağır yaralanan Elhalifa için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Saldırgan, olay yerinden plakasız motosikleti bırakarak kaçtı ancak daha sonra karakola giderek teslim oldu. Şüphelinin kimliği ve saldırının nedeni henüz açıklanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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