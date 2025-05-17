Ağrı’da kalp hastası 2 kişi ambulans uçakla büyükşehirlere sevk edildi

Ağrı’da tedavi gören biri genç, biri üniversite öğrencisi iki kalp hastası, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara ve İstanbul’daki hastanelere nakledildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:09

Paylaş



ABONE OL

Ağrı'da kalp rahatsızlığı yaşayan biri 17, diğeri 21 yaşındaki iki hasta, ileri tedavi ihtiyaçları nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Ankara ve İstanbul'daki şehir hastanelerine sevk edildi.

Kalp ritim bozukluğu şikayetiyle iki gün önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 17 yaşındaki Ahmet Irmak'ın, tedavisinin devamı için daha önce takiplerinin yapıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi. İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonu ve Sağlık Bakanlığının desteğiyle Ağrı'ya ambulans uçak gönderildi. Irmak, hastaneden ambulansla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na götürüldükten sonra uçağa bindirilerek Ankara'ya nakledildi.

Öte yandan, Ardahan'da üniversite öğrencisi olan ve kısa süre önce kalp krizi geçiren 21 yaşındaki Rojin Boğa ise Kars Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Yoğun Bakım Ünitesindeki tedavisinin ardından ambulansla Ağrı'ya getirildi. Boğa da aynı ambulans uçakla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN