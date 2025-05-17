İzmir’de ‘sahte kamu görevlisi’ ekipmanlarıyla yakalandı!

İzmir Bornova’da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak sanayi esnafından indirim isteyen sahte kişi, polis tarafından silah ve telsizlerle birlikte yakalandı. Şüphelinin adresinde seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 04:50

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İzmir Bornova ilçesinde, sanayi sitesindeki esnafa kendisini kamu görevlisi süsü vererek araç tamirinde indirim talep eden U.U., polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada bir tabanca ve telsizler ele geçirildi.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne gelen ihbar üzerine harekete geçen ekipler, sanayi sitesinde esnafı dolandıran kişinin U.U. olduğunu belirledi. Şüphelinin, yanında taşıdığı silah ve telsizle çekilmiş fotoğraflarını göstererek kendisini kamu görevlisi olarak tanıttığı ve bu yöntemle aracını tamir ettirdiği, ardından ödemede indirim istediği öğrenildi.

Kısa sürede yakalanan U.U., emniyette verdiği ifadesinde kamu görevlisi olmadığını kabul etti. Bornova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kemalpaşa'daki evinde yapılan aramada, seri numarası silinmiş bir tabanca, 5 fişek ve 2 telsiz ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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