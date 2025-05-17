Hatay’da vize ihlaliyle kaçak göçmenlere operasyon: 6 kişi yakalandı

Hatay’ın Arsuz ilçesinde düzenlenen operasyonda, vize ihlali yapan 5 kişi ile yasa dışı yollarla ülkeye giren 1 kişi yakalanarak göç idaresine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 04:13

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde yabancı uyruklu şahıslara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, vize ihlali yaptığı belirlenen 5 kişi ile kimliksiz ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi'nde yabancı uyruklu kişilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, vize süresini ihlal eden ve kimliksiz dolaşan şahıslara müdahale edildi.

Yapılan denetimlerde, vize ihlali yapan yabancı uyruklu M.M., S.A.M.Y., R.E.H.B., M.E.A.M.H. ve A.F.A.S. ile yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen kimliksiz M.S. isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu kişi, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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