Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 11 kilo metamfetamin ele geçirildi

Hatay’ın Hassa ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 226 gram metamfetamin ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan biri tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:36

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Hassa ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, büyük miktarda metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Hatay'ın Hassa ilçesi Yolçatı Mahallesi'nde bir otomobil durdurularak arama yapıldı. Narkotik köpeği eşliğinde gerçekleştirilen aramada, 11 kilo 226 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonucunda Ş.K., S.K., A.K. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ş.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 3 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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