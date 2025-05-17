Denizli'deki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli’nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:32

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Kale ilçesinde meydana gelen orman yangını, havadan ve karadan yürütülen yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Kale ilçesine bağlı Künar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 46 personelle müdahale edildi. Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucunda yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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