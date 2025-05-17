Yaşam

Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı

Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı

Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı.

HALI FABRİKASINDA BUHAR KAZANI PATLADI!


2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.



Patlama sonucu fabrikanın duvarlarında ve çevrede park halinde bulunan 3 araçta hasar oluştu.



Polis ve sağlık ekiplerinin fabrikada bekleyişi devam ediyor.

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