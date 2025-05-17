Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı
Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Behram Halı fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle fabrikada bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle fabrikanın duvarları yıkılırken 7 kişi ise yaralandı.
Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı.
2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamanın etkisiyle yaralanan 7 fabrika işçisi, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.