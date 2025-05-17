Gaziantep'te fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 7 işçi yaralandı

Giriş Tarihi: 17.05.2025 12:35

Gaziantep'te bir halı fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama sonucu 7 işçi yaralandı.



2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bir halı fabrikasının buhar kazanında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.