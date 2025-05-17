Kadın tetikçinin yaptıkları şoke etti! Eşofmanla gelip mini etekle çıktı

Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'den 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Eşofmanlı şüpheli olayından ardından girdiği binada üstünü değiştirerek etek giyince kadın olduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 10:52

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Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla 'Babanın bize vergi borcu var' denilerek tehdit edildiği belirlendi.

ÖNCE ERKEK SANILDI Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı. Üzerinde eşofmanla mont bulunan ve erkek olduğu düşünülen şüpheli kamera görüntüleriyle takibe alındı. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği yerde bir apartmanın giriş bölümüne girerek gözden kayboldu.