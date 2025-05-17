Kadın tetikçinin yaptıkları şoke etti! Eşofmanla gelip mini etekle çıktı
Küçükçekmece'de iş adamı H.S.'den 'Babanın bize vergi borcu var' diyerek haraç isteyen daha sonra da aracını kurşunlayan şüpheli güvenlik kamera görüntüleri sayesinde yakalandı. Eşofmanlı şüpheli olayından ardından girdiği binada üstünü değiştirerek etek giyince kadın olduğu anlaşıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Küçükçekmece, Kanarya Mahallesinde 27 Nisan'da iş adamı H.S.'ye ait otomobil, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşunlandı. Polis tarafından başlatılan soruşturmada saldırıdan önce iş adamının telefonuna yurt dışı numarasından atılan bir mesajla 'Babanın bize vergi borcu var' denilerek tehdit edildiği belirlendi.
ÖNCE ERKEK SANILDI
Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında, olaydan sonra koşarak kaçmaya çalışan bir kişinin güvenlik kamera görüntüsüne ulaştı. Üzerinde eşofmanla mont bulunan ve erkek olduğu düşünülen şüpheli kamera görüntüleriyle takibe alındı. Sokak sokak kaçan şüpheli, kameraların görmediği yerde bir apartmanın giriş bölümüne girerek gözden kayboldu.
ÜZERİNİ DEĞİŞTİRİP MİNİ ETEK GİYİNCE KADIN OLDUĞU ANLAŞILDI
Kısa bir süre sonra binadan çıkan şüphelinin kadın olduğu ve kıyafetini değiştirerek mini etek giydiği belirlendi. Yapılan incelemede kıyafetini değiştiren kadının ayakkabılarının aynı olduğu tespit edildi. Sokakta kırmızı renkli bir otomobile binen şüpheli ortadan kayboldu.