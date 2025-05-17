Engelli bireyler için kurulan meclis araştırma komisyonu Resmi Gazete'de

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımının artırılması ve sorunlarının tespit edilmesi amacıyla TBMM bünyesinde araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:28

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Engelli bireylerin karşılaştıkları sorunların belirlenmesi ve bu sorunlara kalıcı çözümler geliştirilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bir araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TBMM'nin aldığı karara göre, "Engelli Bireylerin Toplumsal Hayata Katılmalarının Güçlendirilmesi, Karşılaştıkları Sorunların Tespit Edilmesi ve Bu Sorunlara Kalıcı Çözümler Üretilmesi" amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 22 üyeden oluşacak.

Komisyonun görev süresi, başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçiminin yapılacağı tarihten itibaren üç ay olarak belirlendi. Ayrıca komisyon, ihtiyaç halinde çalışmalarını Ankara dışında da sürdürebilecek.

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