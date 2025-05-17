Bursa’da deniz otobüsü seferleri iptal edildi!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul-Bursa arasında yapılması planlanan 8 deniz otobüsü seferi iptal edildi.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 05:22

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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan toplam 8 seferin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

08.00 ve 09.30 saatlerindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri,

08.00 ve 11.30 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri,

09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi,

10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi,

11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi,

12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi.

Yetkililer, yolculardan sefer bilgilerini güncel olarak BUDO'nun internet sitesi üzerinden takip etmelerini isterken, hava şartlarına bağlı gelişmelere göre diğer seferlerde de değişiklik olabileceği belirtildi.

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