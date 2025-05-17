Ankara’da feci kaza! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Ankara’da otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Feci kazda kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.