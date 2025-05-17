Ankara’da feci kaza! Otomobil ile kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ankara’da otomobil ile kamyonunun kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Feci kazda kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.

Giriş Tarihi: 17.05.2025 01:49

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Edinilen bilgiye göre, Nallıhan-Bolu yolunda otomobil ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yapılan incelemelerin ardından, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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