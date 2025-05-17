Yaşam

Kocaeli'de korkunç olay! Düğün salonunda disko topu düştü: Yaralılar var

Kocaeli'de kına gecesi sırasında disko topu yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü. Küre, düştükten sonra 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Kocaeli'de korkunç olay! Düğün salonunda disko topu düştü: Yaralılar var

Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonunda avukat B.M. (28) ve eczacı B.S'nin (28) kına gecesi sırasında hareketli disko topu (aynalı küre) yaklaşık 4 metre yükseklikten yere düştü.

Küre, düştükten sonra pistte dans eden gelin ve 2 misafire çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan gelin B.S. ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi, diğer yaralılar ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis olay yerinde inceleme yaparken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN