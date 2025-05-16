Yolda yürürken dehşeti yaşadı! Silahla yaralanan genç akaryakıt istasyona sığındı

Giriş Tarihi: 16.05.2025 02:53

Olay, 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen 25'li yaşlardaki S.K.'ya yaklaşan iki kişi peş peşe tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu karın bölgesine isabet alan S.K. bölgedeki bir akaryakıt istasyonuna sığınırken, zanlılar kaçarak olay yerinden uzaklaştı.