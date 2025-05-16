Gümüşhane'de motosikletle otomobil kafa kafaya çarpışt: 1 ölü

Gümüşhane'de Bayburt istikametinde seyir halinde ilerleyen motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrulurken ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri motosiklet sürücüsü Yusuf Tavlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 02:42

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Kaza, gece saatlerinde, Yeni Mahalle Kazımkarabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde Bayburt istikametine hareket halindeki 29 AR 818 plakalı otomobilin sürücüsü Efe T. (20) Emirler Caddesi'ne girmek için manevra yaptığı esnada karşı yönden gelen Yusuf Tavlı (20) idaresindeki 63 AIB 652 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şanlıurfalı olduğu ve yakın bir zamanda çalışmak için Gümüşhane'de yaşayan abisinin yanına geldiği öğrenilen 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yusuf Tavlı'nın cansız bedeni Gümüşhane Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

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