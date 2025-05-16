Kuyuya düşen keçi için ekipler seferber oldu

Yalova'da bir bahçenin içindeki logar kuyusuna düşen bir keçi için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler yarım saatlik çalışmasının ardından yavru keçiyi kuyudan çıkardı. Sevimli hayvanın kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 03:29

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Olay, Yalova Merkeze bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bahçe içinde bulunan ve üzerinde kapak bulunmayan logar kuyusunun içine keçi düştü. Keçinin sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler keçiyi kurtarmak için yaklaşık yarım saat çalışma gerçekleştirdi.

Logar kuyusuna merdiven yardımıyla inen ekipler, keçinin boynuz kısmına ip bağladı. Boynuz kısmı iple bağlanan keçi kuyudan çekilerek kurtarıldı. Kurtarma anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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