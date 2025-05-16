Yıllar önce Müge Anlı'da aranmıştı! 2014'te kaybolan adamın cesedi derin dondurucuda çıktı

Giriş Tarihi: 16.05.2025 16:17

Kırıkkale'de kiracısının öldüğünü öğrenince il dışından gelip, çilingirle eve giren C.Ç., derin dondurucu ve buzdolabının içinde parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl dışında yaşayan C.Ç., Çalılıöz Mahallesi 11'inci Sokak'ta 3 katlı apartmanda kiraya verdiği evinde oturan Meliha V.'nin kirayı yatırmaması üzerine, telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içerisinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.