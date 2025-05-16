Yıllar önce Müge Anlı'da aranmıştı! 2014'te kaybolan adamın cesedi derin dondurucuda çıktı
Kırıkkale'de kiracısının hayatını kaybettiğini öğrenen ev sahibi, çilingirle girdiği evde hayatının şokunu yaşadı. Ev sahibi evde bulunan derin dondurucu ve buzdolabında parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin 2014'ten beri kayıp olarak aranan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Okumuşoğlu'nun yıllar önce Müge Anlı'nın programında da arandığı ve cesedin bulunduğu evde oturan Meliha V.'nin adının da programda geçtiği öğrenildi.
Kırıkkale'de kiracısının öldüğünü öğrenince il dışından gelip, çilingirle eve giren C.Ç., derin dondurucu ve buzdolabının içinde parçalanmış erkek cesedi buldu. Cesedin, 2014 yılından bu yana kayıp olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
İl dışında yaşayan C.Ç., Çalılıöz Mahallesi 11'inci Sokak'ta 3 katlı apartmanda kiraya verdiği evinde oturan Meliha V.'nin kirayı yatırmaması üzerine, telefonla aradı. Telefonu açan Meliha V.'nin kızı, annesinin 3 Mayıs'ta hayatını kaybettiğini söyledi. Bunun üzerine il dışından Kırıkkale'ye gelen C.Ç., dairenin kapısını çilingire açtırarak içeri girdi. C.Ç., evdeki buzdolabı ve derin dondurucu içerisinde parçalanmış ceset buldu. C.Ç.'nin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetleri içerisinde derin dondurucuya ve buzdolabının buzluk kısmına yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada, bıçak ve satır ele geçirildi. Ceset, evdeki incelemeden sonra Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Cesedin, 2014 yılında Ankara'dan Kırıkkale'ye gittikten sonra ortadan kaybolan o dönem 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
"KİMSEYİ GÖRMÜYORDUK"
Olay sonrası konuşan bina sakini Lütfü Gümüşsoy, "Uzun zamandır kimin oturduğunu bilmiyoruz. 'Eşyalarıyla birlikte kiraya verdik' demişlerdi. Geleni gideni merak ediyorduk. Ev sahibi de 'Kirasını alıyorum' diyordu. Biz de birisi var sanıyorduk. Karşı komşulara soruyorduk, 'Buraya gelen giden var mı?' diye. Onlar da 'Kimseyi görmüyoruz' diyorlardı. Dün ev sahibi geldi, 'Çilingir getireceğim, evi açtıracağım. Problemli bir durum var' dedi. Bilgimiz bu kadar. 2002'den beri bu binadayım, böyle bir şey hiç yaşanmadı. Hiç koku da hissetmedik. Elektrik faturası geliyordu, demek ki ödüyorlar diye düşünüyordum" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.