Soğan tarlasında 104 yıllık el bombası bulundu

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir soğan tarlasında 104 yıllık patlamamış bir el bombası bulundu. Yetkililere haber verilen olayda bölgede güvenlik önlemleri artırılarak el bombası kontrollü şekilde imha edildi.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 05:59

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Edinilen bilgiye göre, Polatlı ilçesinde soğan tarlasında çalışan çiftçi Muhammed Kara bir mühimmat buldu. Durumu hemen yetkililere bildiren Kara'nın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemleri alan ekipler, el bombasını kontrollü şekilde imha etti.



El bombasının 1921 yılında gerçekleşen Sakarya Meydan Muharebesi'nden kaldığı tahmin ediliyor. Olay, bölgenin halen tarihi mirasın izlerini taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, bölgede benzer bulgulara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, şüpheli cisimlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların durumu derhal güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

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