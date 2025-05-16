Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha'yı dolandırdılar! Milyonlarını kaptırdı
Türkiye’nin saygın bilim insanlarından, Birleşmiş Milletler’de de bir dönem görev yapan emekli öğretim üyesi ve psikoterapist Onursal Profesör Dr. Ülker Meral Çulha’nın dolandırıcıların hedefi olduğu ortaya çıktı.
Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan, İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi, uluslararası saygınlığı bulunan psikoterapist Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık operasyonunun hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de kaldığı ikamette yaşandı.
Profesör Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar.
Sabah'ın haberine göre 3 gün süren sistematik kandırmaca sonucunda, profesörün evine giden sahte polisler, 22 bin 841 dolar (884 bin TL) nakit para ve yaklaşık 2 milyonluk altın ziynet eşyalarını teslim aldı. Altınların Osmanlı dönemine ait aile yadigarı 1 adet altın zincir, 1 adet ucunda saat bulunan altın zincir, 1 adet altın iğne, 2 adet tam altın ve 3 adet altın bilezik olduğu bilgisine ulaşıldı. Olay, profesörün şüphelenip gerçek polise başvurmasıyla ortaya çıktı.