Dünyaca ünlü Profesör Ülker Meral Çulha'yı dolandırdılar! Milyonlarını kaptırdı

Türkiye’nin saygın bilim insanlarından, Birleşmiş Milletler’de de bir dönem görev yapan emekli öğretim üyesi ve psikoterapist Onursal Profesör Dr. Ülker Meral Çulha’nın dolandırıcıların hedefi olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 08:25

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Türkiye'nin en saygın bilim insanlarından biri olan, İstanbul Üniversitesi'nin emekli öğretim üyesi, uluslararası saygınlığı bulunan psikoterapist Profesör Dr. Ülker Meral Çulha (82), film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık operasyonunun hedefi oldu. Bir dönem Birleşmiş Milletler'de de çalışan Emeritus (Onursal profesör) Prof. Dr. Çulha'nın başına gelen olay 15 Eylül 2023 tarihinde İstanbul Şişli'de kaldığı ikamette yaşandı.

Profesör Ülker Meral Çulha’yı dolandıran dolandırıcılar (AHABER) Profesör Çulha, cep telefonuyla aranarak adının "terör örgütü soruşturmasına" karıştığı bahanesiyle korkutuldu. Arayanlar kendilerini "Cumhur Bey" ve "Ahmet Bey" olarak tanıttı. Polis olduklarını, eşyalarının ve paralarının devlet güvencesi altına alınması gerektiğini söyleyerek profesörü psikolojik baskı altına aldılar.