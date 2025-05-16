Bingöl'de bankta unutulan cep telefonu çalındı: Şüpheli kıskıvrak yakalandı
Bingöl'de bir şüpheli parktaki bankta oturduğu sırada piyasa değeri 65 bin TL olan cep telefonunu unuttu. Şahıs telefonunu düşürdüğünü fark etmesi üzerine parka tekrar gitti. Telefonun çalındığını anlayan kişi, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler cep telefonunun yabancı uyruklu şüpheli tarafından çalındığını tespit etmesi üzerine operasyon düzenledi. Şüpheli kısa sürede yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bankta unutulan piyasa değeri yaklaşık 65 bin lira değerindeki cep telefonunu alan yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.
ŞÜPHELİ SINIR DIŞI EDİLDİ
İşlemlerinin ardından şüpheli, kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İl Göç İdaresi tarafından yapılan değerlendirmede, şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi. Cep telefonu ise sahibine teslim edildi.