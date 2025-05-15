İtfaiyeci caniden şeytani plan! Aydın’daki dehşetten kan donduran detaylar | Ailesini katletmişti

Raporlu olduğu halde işe neden gittiğini izah edemeyen Gezgin'in, yangından bir gün önce de Sevgilisine, "İçime kötü şeyler doğuyor. Deprem ölüm gibi bir şey olacak. Bu bana koyacak" dediği öğrenildi.

Yangından sonra bu sözleri hatırlayan hemşire F. T.'nin, Turgay Gezgin'den şüphelenerek ayrıldığı ve her yerden engellediği anlaşıldı. Daha sonra sevgilisini ikna eden Turgay Gezgin'in 11 Mayıs'ta nişan yaptığı öğrenildi.