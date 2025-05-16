Akçakale'ye yeni yol hamlesi

Gelişmekte olan mahallelerde yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale ilçesine bağlı Tatlıca Mahallesi'nde 25 metre genişliğinde ve yaklaşık 1 km uzunluğunda yeni bir yol çalışmasına başladı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 11:24

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Tatlıca Mahallesi'nde başlattığı yeni yol çalışmasıyla Akçakale'nin ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Fen işleri daire başkanlığı, kent genelinde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Akçakale ilçesine bağlı Tatlıca Mahallesi'nde önemli bir yol projesine start verdi. Yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Mezarlık Caddesi üzerinde 25 metre genişliğinde ve 1 km uzunluğunda yeni bir yol inşa ediliyor. Ekiplerin hummalı bir şekilde sürdürdüğü zemin hazırlık çalışmaları, projenin ilk aşamasını oluşturuyor. Yolun yapımının tamamlanmasının ardından, Akçakale'de hem araç hem de yaya trafiğinin daha güvenli ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor. Mezarlık Caddesi'nden geçecek olan yol, TOKİ konutları yolu ile Girne Sokağı'nı birbirine bağlayarak, mahalle sakinlerinin ulaşım süresini kısaltacak ve alternatif güzergahlar oluşturacak. Yeni yolun, bölgedeki ulaşım ağını önemli ölçüde rahatlatması bekleniyor. Yol yapım çalışmalarını takdirle karşılayan bölge halkı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ve emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini iletti.