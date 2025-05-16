Kayseri'de korkunç olay: 4 araç zincirleme kazaya karıştı

Giriş Tarihi: 16.05.2025 02:22

Kayseri'de gece saatleri Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda ilerleyen 4 araç zincirleme kaza yaptı. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ve 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı.