Kayseri'de korkunç olay: 4 araç zincirleme kazaya karıştı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç ve 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Yaşanan olayda 5 kişi yaralandı. Olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edilirken kazazedeler çevre hastanelere götürülerek tedavi altına alındı.
Kayseri'de gece saatleri Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda ilerleyen 4 araç zincirleme kaza yaptı. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen hafif ticari araç ve 3 otomobil, zincirleme kazaya karıştı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.