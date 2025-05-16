Fethiye'de feci kaza! Kamyonet ve motosiklet çarpıştı: Sürücü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonetle motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücü yola savrulması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazazede Umutcan Güçlü'nün yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 03:50

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Kaza, saat 17.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Umutcan Güçlü idaresindeki 15 ADJ 148 plakalı motosiklet ile B.U. idaresindeki 48 F 7620 plakalı kamyonet çarpıştı. Güçlü, çarpışmanın etkisiyle yere savrulup yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri ağır yaralı olan Güçlü'yü özel bir hastaneye kaldırdı. Güçlü, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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