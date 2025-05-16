Mardin'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü

Mardin'in Savur ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatını olumsuz yönde etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken bazı cadde ve sokaklar su ile doldu.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 03:45

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Mardin'in Savur ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı, korunmak için açık olan iş yerleri ile bina saçaklarının altına sığındı.

Birçok cadde ve sokak, suyla doldu. Zemin katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

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