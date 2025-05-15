Yaşam

TEM Otoyolu'ndan feci kaza: Minibüs bariyerlere çarparak devrildi

Kocaeli TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeler mevkisinde seyir halinde ilerleyen bir minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarpmasıyla minibüs devrildi. Yaşanan kazada 1 kişi yaralanırken ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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TEM Otoyolu'ndan feci kaza: Minibüs bariyerlere çarparak devrildi

Kaza, gece yarısı TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Gişeler mevkisi İstanbul istikametinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 34 EBL 668 plakalı minibüs, bariyere çarpıp devrildi.

Foto: DHAFoto: DHA

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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