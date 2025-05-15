TEM Otoyolu'ndan feci kaza: Minibüs bariyerlere çarparak devrildi

Giriş Tarihi: 15.05.2025 04:37

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araç geçişleri jandarma ekipleri tarafından bir süre kontrollü olarak sağlandı. Minibüsün yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.