9 katlı binada hurda toplamak isterken kuyuya düştü: Hayatını kaybetti
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkım kararı alınan bir binaya gelen hurdacı, demir topladığı sırada 4 metrelik kuyuya düştü. Olay yerine gelen 112 ekipleri hurdacıyı kuyudan çıkarmasının ardından hayatını kaybettiğini belirledi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yılmaz'ı düştüğü yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkardı.
Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yılmaz'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.