9 katlı binada hurda toplamak isterken kuyuya düştü: Hayatını kaybetti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkım kararı alınan bir binaya gelen hurdacı, demir topladığı sırada 4 metrelik kuyuya düştü. Olay yerine gelen 112 ekipleri hurdacıyı kuyudan çıkarmasının ardından hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 04:58

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Haydar Aliyev Caddesi 'nde yıkım kararı sonrası boşaltılan 9 katlı binanın bahçesine arkadaşlarıyla gelen hurdacı Murat Yılmaz (36), demir topladığı sırada dengesini kaybederek su kuyusuna düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yılmaz'ı düştüğü yaklaşık 4 metrelik kuyudan çıkardı.

Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yılmaz'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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