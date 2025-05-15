Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 15 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucu ticaretinin yapıldığı ihbarı alan ekiplerin 6 aylık süren teknik takibinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 700 uyuşturucu hap, 250 gram bonzai, 15 sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirilirken 15 şüpheli tutuklandı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürütüldü.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
18 ŞÜPHELİDEN 15'İ TUTUKLANDI
Aramalarda, 6 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 8 bin 700 uyuşturucu hap, 250 gram bonzai, 15 sentetik ecza, 20 gram esrar ve 3 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.