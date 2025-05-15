Yaşam

Şırnak'ta Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci coşkuyla kutlandı

63'ncü Ziraat Türkiye Kupası finalinde rakibi Trabzonspor'u yenerek kupada şampiyonluk zaferini kazanan Galatasaray, 19'ncu kez büyük bir galibiyet elde etti. Şırnak'ta yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar yaşanan zaferin ardından araçlarıyla sokaklara inerek kutlamalarının sürdürdü.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Şırnak'ta Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci coşkuyla kutlandı

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray olması ile Şırnak'ta taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez kupanın sahibi oldu.

ŞIRNAK'TA GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ: SOKAKLAR DOLU TAŞTI

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı.

Foto: İHAFoto: İHA

Araçlarıyla konvoy halinde şehir turu atan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak, siren çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.

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