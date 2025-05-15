Şırnak'ta Galatasaray'ın şampiyonluk sevinci coşkuyla kutlandı

Giriş Tarihi: 15.05.2025 03:21

Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray olması ile Şırnak'ta taraftarlar şampiyonluk kutlaması yaptı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez kupanın sahibi oldu.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Şırnak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyon Galatasaray tezahüratları atarak, araçlarıyla caddelerde konvoy halinde tur attı.