Elazığ'da kayalıklara çıkan şahıs korkuttu: Ekipler zor ikna etti

Elazığ'ın Harput mahallesinde kayalıklara çıkan bir genç yüreklere ağza getirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 02:52

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Olay, gece saatlerinde tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahıs, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası ikna edilerek indirildi. Şahıs ifadesinin alınması için Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

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