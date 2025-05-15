Yaşam

Elazığ'da kayalıklara çıkan şahıs korkuttu: Ekipler zor ikna etti

Elazığ'ın Harput mahallesinde kayalıklara çıkan bir genç yüreklere ağza getirdi. İntihar girişiminde bulunan şahıs olay yerine gelen ekipler tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağı indirildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Elazığ'da kayalıklara çıkan şahıs korkuttu: Ekipler zor ikna etti

Olay, gece saatlerinde tarihi Harput Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şahıs, kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu.

KAYALIKLARA ÇIKARAK ATLAMAK İSTEYEN ŞAHSI EKİPLER İKNA ETTİ

Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İntihar girişimde bulunan şahıs, jandarma ve itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonrası ikna edilerek indirildi. Şahıs ifadesinin alınması için Harput Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürüldü.

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