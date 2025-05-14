Türkiye Kupası Aslan’ın! Galatasaray Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti | Başkan Erdoğan’dan tebrik...

(Foto: AA)

Hacıosmanoğlu, madalya takdimi sonrası 63. Ziraat Türkiye Kupası'nı takım kaptanı Fernando Muslera'ya verdi. Kupayı alan kaptan Muslera, takım arkadaşlarının yanına giderek onlarla birlikte kupayı havaya kaldırdı. Galatasaray takımı ve taraftarların coşkusu kupanın havaya kaldırılmasının ardından zirveye ulaştı. Sarı-kırmızı futbolcular, kupa ile taraftarların bulunduğu tribünlere giderek şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, kupada şampiyon olan Galatasaray için tebrik mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan, sosyal medya paylaşımında, "Bu akşam Gaziantep'te oynanan final maçını kazanarak 2025 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

GOLÜ İZLE GALATASARAY 1-0 TRABZONSPOR

GOL: 6' Barış

GOLÜ İZLE | TRABZONSPOR 0-2 GALATASARAY

GOL: 46' Vıctor Osımhen

GOLÜ TIKLA İZLE| TRABZONSPOR 0-3 GALATASARAY

63' Vıctor Osımhen

(Foto: AA)

İŞTE MÜCADELEDE YAŞANANLAR...

2. dakikada Eren Elmalı'nın soldan ortasında Osimhen'in penaltı noktası üzerinde aşırttığı top ters kanattaki Yunus Akgün'de kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

5. dakikada Galatasaray öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topla ceza yayı içinde buluşan Osimhen, pasını sağ kanattaki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus'un yerden ortaladığı meşin yuvarlağı altıpas gerisinde uygun durumdaki Barış Alper Yılmaz ağlara gönderdi: 0-1

(Foto: AA)

13. dakikada Zubkov'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta çıktı.

25. dakikada Zubkov'un ara pasında sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Malheiro'nun ortaladığı topa arka direkteki Ozan Tufan kafayla vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

31. dakikada Galatasaray yarı alanın ortalarındaki Sanchez'e baskı yapan Ozan Tufan topu Banza'ya kazandırdıktan sonra koşusuna devam etti. Ceza sahası önünde sırtı kaleye dönük olan Banza meşin yuvarlağı Ozan'ın önüne bıraktı. Kaleci Günay, karşı karşıya pozisyonda zamanında kalesini terk ederek Ozan'ın şutunda topu engelledi.

Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada sarı-kırmızlı takım farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ara pasında ceza sahası içi hafif sağ çaprazda rakibi Savic'ten topu söken Osimhen yakın direğin dibinden fileleri havalandırdı: 0-2

63. dakikada Galatasaray bir gol daha buldu. Orta sahanın solundan topa sahip olan Morata bir süre topu sürdükten sonra pasını sağ kanattan bindiren Yunus Akgün'e aktardı. Yunus iki savunma oyuncusunun baskısına rağmen topu ceza sahası içerisindeki Osimhen'e aktarmayı başardı. Nijeryalı golcü uygun durumda kalecini sağından topu filelerle buluşturdu: 0-3

84. dakikada Trabzonspor'un kullandığı serbest vuruş sonrası topu alan Yunus Akgün soldan hızla çıkan Jakobs'u gördü. Rakip yarı alanı boydan boya kat edip sol çaprazdan ceza sahasına giren Senegalli sol bekin vuruşunda, kaleyi paralel geçen top yandan auta çıktı.

86. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu önüne alan Draguş, rahat pozisyonda olmasına rağmen topu auta gönderdi.

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

OKAN BURUK: "İKİ YARIDA ERKEN BULDUĞUMUZ GOLLER İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI, KUPAYI KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Okan Buruk, "Bugün güzel bir ortam vardı. Genel olarak güzel bir final oldu. Kazandığımız için mutluyuz. Trabzonspor da iyi oynadı. Fatih hoca ve rakibi tebrik ediyorum. İki yarıda erken bulduğumuz goller işimizi kolaylaştırdı. Taraftarlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Hafta sonu da şampiyon olup bu başarıyı taçlandırmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"BU SEZON HEDEFİMİZ 2 KUPAYDI, BİRİNİ ALDIK, BİRİ KALDI"

Hedeflerinin hafta sonu da şampiyon olmak ve sonrasında da daha çok kupa kazanmak olduğunu söyleyerek, "Sezon başında en önemli hedefimiz beşinci yıldızdı. Çok büyük bir emek veriyoruz. Bu sezon çok maça çıktık. İki kupa şansımız vardı. Birini aldık, biri kaldı. Avrupa kupası istediğimiz gibi olmadı. Yöneticilerimiz de çok emek verdi, çok iyi bir takım kurduk. En büyük hedefimiz 4. şampiyonluk, şahsi hedefim ise Galatasaray ile daha çok kupa kazanmak. Önemli oyuncularla oynuyoruz, taraftarlımız da her anlamda çok büyük destek veriyor. Galatasaray'a hak ettiği başarıları kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BUNDAN SONRA EN ÖNEMLİ HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİNDE DE BAŞARILI OLMAK"

Türkiye'de son yıllarda önemli başarılar elde ettiklerini ve bundan asıl hedefleri arasında Avrupa başarı olduğunu belirten Okan Buruk, "Türkiye liginde önemli bir kadro ile önemli başarılar elde ettik. Avrupa'da da önemli maçlar oynadık. Kötü maçlar da oynadık. Tottenham maçında çok güzel bir oyun oynamıştık, o hala hafızalarda. Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenmiştik. O bizim için kötü olmuştu. Türkiye'de önemli başarılar elde ettik. Hafta sonu ligde de şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne gitmek istiyoruz. Bundan sonra en önemli hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak" şeklinde konuştu.

"RAKİBİMİZ TEPKİNİN BİZİMLE İLGİLİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Trabzonspor'un seremoniye çıkmama kararı ile ilgili soruya da cevap veren Buruk, "Ben saygı duyuyorum. O duruşa da saygı duyuyorum. Rakibimiz tepkinin bizimle ilgili olmadığını söyledi. Beşiktaş maçında biz rakibi tebrik etmiştik. Burada Trabzonspor farklı bir duruş sergiledi. Onlara da çok saygı duyuyorum" diye konuştu.