Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1076 sentetik hap ve 20 litre kaçak alkol ele geçirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik ihbar alması üzerine operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerine yapılan aramalarda 1.076 adet sentetik ecza hapı, 119,6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 20 litre kaçak alkol ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL nakit para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 05:36

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Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Subaşı Mahallesi'nde H.K. (50-kadın) ve E.D. (32-erkek) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. 14 Mayıs tarihinde şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1.076 adet sentetik ecza hapı, 119,6 gram uyuşturucu madde, yaklaşık 20 litre kaçak alkol ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 800 TL nakit para ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler H.K. ve E.D.'nin, jandarmadaki işlemlerinin ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği öğrenildi.

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