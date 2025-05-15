Tek katlı evde çıkan yangında yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı
Konya'nın Meram ilçesinde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Küçük çaplı çıkan yangında evde bulundukları belirlenen Ahmet Başal (75) ile eşi Fatma Başal'ın (61) dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşlı çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Başal (75) ile eşi Fatma Başal'ın (61) yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin bulunduğu evin camını kırarak içeriye girdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Evde meydana gelen küçük çaplı yangının oluşturduğu dumandan etkilenen yaşlı çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının çıkış sebebinin yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı öğrenilirken, çiftin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.