Tek katlı evde çıkan yangında yaşlı çiftin cansız bedenine ulaşıldı

Giriş Tarihi: 15.05.2025 05:46

Yangın, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çatak Sokak üzerinde bulunan tek katlı evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Başal (75) ile eşi Fatma Başal'ın (61) yaşadığı eve gelen yakınları yaşlı çiftten bir süre haber alamadı. Yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yaşlı çiftin bulunduğu evin camını kırarak içeriye girdi.