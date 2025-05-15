Avcılar'da internet kafede bıçaklı saldırı: 2 kişi yaralandı

Avcılar'da akşam saatleri internet kafede iki grup arasında tartışma çıktı. 2 kişinin arasında tartışmaların büyümesinin ardından taraflar bıçakla birbirlerini bıçakladı. Olayda 2 kişi yere yığılırken tarafları ayıran 3 kişi kaçtı. Polis ekipleri tarafından şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 05:22

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Olay, akşam saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Kanarya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta bulunan internet kafede iki grup arasında çıkan tartışma sokağa taştı. 3 kişilik arkadaş grubunun 2 kişiyle tartışması büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayın ardından bir kişi bacağından bir kişi ise kasığından bıçaklanarak yere yığıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bıçaklı kavgayı görenler tarafları ayırırken 3 kişi olay yerinden kaçtı. Yaralılara müdahale eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren 3 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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