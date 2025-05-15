İnegöl'de genç kızların kavgasını vatandaşlar zor ayırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki genç kız bilinmeyen nedenle kavga etti. Kavgayı gören çevredekiler kızları ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 15.05.2025 05:02

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Olay, İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi'nde bulunan bir otopark alanında meydana geldi. İki genç kız, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Kızların birbirine saldırdığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayda alınırken, bir vatandaşın araya girmesiyle kavga sonlandı.

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